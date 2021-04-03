Levent Şahin'den Hatayspor maçı sonrası flaş sözler! 'Galatasaray'a yakışmadı'

Süper Lig'de Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları;

Bu maçın izahı olmadığını düşünüyoruz. Milli maçlar sonrasında bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu."

ÖZÜR DİLİYORUM

Oynanan oyundan dolayı, kendi adıma camiadan özür diliyorum.

MÜCADELE BİZİ ÜZDÜ

Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda ne yapabiliriz, nasıl çıkabiliriz, bunları düşüneceğiz. Sonuçtan çok, oynanan oyun ve verilen mücadele bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin.