Levent Mercan'dan Jose Mourinho açıklaması: 'The Special One' denmesinin bir sebebi var!

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Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, Transfermarkt'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte Levent Mercan'ın açıklamaları;

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

"Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu."

"MOURINHO BANA HEP GÜVENDİ"

"Karagümrük’te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük bir heyecanla geldim ve açıkçası her şeyin biraz farklı gelişeceğini düşündüm. Ama ilk sezonum olduğu için kendime fazla baskı yapmadım. Takım, antrenör, ortam, her şey yeniydi. Başlangıçta çok fazla süre alamasam da hocamız bana hep güvendi. Şansımı bekledim, geldi ve değerlendirdim."

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"FENERBAHÇE İNANILMAZ"

"Tamamen farklı bir seviyede. Karagümrük’e saygım sonsuz, bana çok şey kattılar ama burası inanılmaz. Taraftarlar, atmosfer, her şey çok büyük. Almanya’da Schalke gibi büyük bir kulüpte oynamıştım ama burada bambaşka bir deneyim yaşıyorum. Her maçta, içeride ve dışarıda, tribünler tamamen dolu ve 90 dakika boyunca inanılmaz bir atmosfer var."

ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

"Galatasaray'ın önünde hala bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum, kendimizden daha fazla."

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

"Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona ‘The Special One’ denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert’in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim."

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"AVRUPA KADROSUNDA OLMAMAYA FAZLA TAKILMIYORUM"

"Avrupa Ligi kadrosunda olmayı tabii ki isterdim ama Avrupa kadrosunu belirlemek kolay bir süreç değil. Özel kurallar devreye giriyor. Bu konuda fazla takılmıyorum, artık geride kaldı. Ama gelecek sezon Avrupa’da yer almak istiyorum. "