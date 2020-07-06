MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriLevent Kartop: "Taraftarımızın içi rahat olsun..."
GeriFutbol Levent Kartop: "Taraftarımızın içi rahat olsun..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Levent Kartop: "Taraftarımızın içi rahat olsun..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Levent Kartop: "Taraftarımızın içi rahat olsun..."
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra Teknik Direktör Bülent Uygun’la yollarını ayırıp takımı kalan 4 haftada Antrenör Levent Kartop’a emanet eden Yukatel Denizlispor, yarın hafta içi mesaisinde şampiyonluğa en yakın takım olan lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.00’de başlayıp koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yeşil-siyahlılarda adalesinde yırtık tespit edilen Lopes maçta görev yapamayacak.

Puan kayıplarıyla düşme hattına iyice yaklaşan Denizlispor’da göreve getirilen kulübün eski futbolcularından Levent Kartop, bu karşılaşmayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkacak. Başakşehir deplasmanının ardından pazar günü de şampiyonluğun diğer güçlü adayı Trabzonspor’u ağırlayıp hem kendisinin, hem de zirvenin kaderini çizecek yeşil-siyahlılar, 32 puanla 13’üncü sırada bulunuyor. İlk şampiyonluğuyla tarihe geçmeyi hedefleyen Başakşehir ise 63 puan topladı. Levent Kartop, maç öncesi, "Taraftarımızın içi rahat olsun, bu takım ligde kalıp seneye farklı olacak" açıklamasını yaptı.

Denizlispor'un muhtemel 11'i...

Tolgahan - Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

 

Levent Kartop: Taraftarımızın içi rahat olsun...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle