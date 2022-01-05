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Levent Eriş, 22 yıl sonra yeniden İzmirspor'da

#Bölgesel Amatör Lig#Levent Eriş#İzmirspor
Levent Eriş, 22 yıl sonra yeniden İzmirsporda

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor'da teknik direktörlük görevine kulübün efsanesi olan Levent Eriş getirildi. Levent Eriş, İzmirspor ile olan hikayesinin futbol değil yaşam hikayesi olduğunu söyleyerek, “El birliğiyle İzmirspor’u eski günlerine döndürmek için çalışacağız” dedi.

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Tecrübeli teknik adam Levent Eriş, futbola başladığı ve efsanesi olduğu İzmirspor’a teknik direktör olarak geri döndü.

Levent Eriş için İzmirspor Kulüp Binası’nda imza töreni düzenlendi.

Eriş ve ekibi, Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor’u 3. Lig’e çıkarmak için çalışacak.

Eriş: “Benim için İzmirspor başka bir duygu”

Törende konuşan Levent Eriş, İzmirspor ile olan hikayesinin futboldan öte olduğunu söyledi.

Eriş, “Bu bir yaşam hikayesidir. 7 yaşında annesini ve babasını kaybetmiş, tutunabilecek tek dalı İzmirspor olan bir yaşam öyküsü. Benim için İzmirspor başka bir duygu. İzmirspor’un bize kattığı önemli değerler vardır. Buraya gelişime ‘Bölgesel Amatör Lig’e geldi’ olarak bakanlar tamamen yanlış bakarlar. İzmirspor sevdasının ligi olmaz. İzmirspor’un müthiş bir yönetim kurulu ve sinerjisinin olduğunu ve camiayı tekrar ayağa kaldırdığını her platformda ifade ettim. Herkesin güzel yorumları benim de burada olmam gerektiğini gösterdi” dedi.

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Levent Eriş, 22 yıl sonra yeniden İzmirsporda


“El birliğiyle İzmirspor’u eski günlerine döndürmek için çalışacağız”

Teknik direktörlük kariyeri boyunca 24 takım çalıştırdığını vurgulayan Levent Eriş, “Yılmaz Vural’dan sonra belki de en çok kulüp çalıştıran teknik direktörüm. Ancak 24 takım içerisinde ilk defa bu kadar büyük bir heyecana sahip yönetim kuruluyla birlikteyim. Geçen pazar günü yaptığımız toplantıda geleceğe dönük bir planlama yaptık. Herkes ucundan nasıl tutabilir diye mücadele vermek için ortaya her şeyini koydu. Bu beni inanılmaz onurlandırdı. İzmirspor’un sevdası hiçbir şeye değişilmez. Ben buradan hiç gitmedim ki dönmüş olayım. Gönlüm hep buradaydı. Tekrar fiziken birlikteyiz. Hayatım boyunca çok profesyonel çalıştım ancak burada benim duygularım konuşuyor. Dokunsalar ağlayacak durumdayım. El birliğiyle İzmirspor’u eski günlerine döndürmek için çalışacağız. Buradan en son ayrılığımda 1. Lig’deydik, inşallah buradan bir daha ayrıldığımda da 1. Lig’de olacağız. İnşallah antrenörlüğümü de burada bırakırım” diye konuştu.

Topaloğlu: “Yuvanıza hoş geldiniz hocam”

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İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, “Çok heyecanlıyım. Levent Eriş hocamızı İzmirspor A Takımı’nın başına getirdik. Sağ olun hocam bizi kırmadı, buraya kadar geldi. Bundan sonraki hedefimiz Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) 3. Lig’e ve daha sonra 2. Lig’e çıkmaktır. Yuvanıza hoş geldiniz hocam” dedi.

Levent Eriş, 22 yıl sonra yeniden İzmirsporda

Birçok takım çalıştırdı

Teknik direktörlük kariyerine İzmirspor’da başlayan Eriş; Manisaspor, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Manisaspor, Altay, Diyarbakırspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Manisaspor, Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdman Yurdu, Gümüşhanespor, Fethiyespor, Bucaspor, Adanaspor, Elazığspor, Kastamonuspor ve son olarak da Diyarbekirspor'da görev yaptı.

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#Bölgesel Amatör Lig#Levent Eriş#İzmirspor

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