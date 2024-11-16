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Levent, Bertuğ ve Tadic yıldızlaştı! Cenk ilk golünü attı

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#Fenerbahçe#Zenit#Cenk Tosun
Levent, Bertuğ ve Tadic yıldızlaştı Cenk ilk golünü attı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:00

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Kanarya 20’de Cenk Tosun, 63’te Levent Mercan’in golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin tek golünü 35’te Erokhin attı.

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2023 yılında imzaladıkları anlaşmayla iş birliği yaptıklarını duyuran Fenerbahçe ve Zenit kulüplerinin dün İstanbul’da yaptığı hazırlık maçını sarı lacivertliler 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın biletleri 10, 15 ve 20 liradan satılırken, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen mücadeleyi 42 bin taraftar izledi. Fenerbahçe 20. dakikada Tadic’in mükemmel asistinde, Cenk Tosun’un sert vuruşuyla 1-0’ı yakaladı. Rus ekibi 35’te Erokhin’in golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 63’ten Tadic’in pasında Levent Mercan, ceza alanı çizgisi üzerinden akıl dolu bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.

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NASIL OYNADILAR?

· F.Bahçe'de sezon içerisinde fazla forma şansı bulamayan ya da hiç oynayamayan çok sayıda futbolcu Zenit karşısında kendilerini gösterme şansı buldu:

· CENK TOSUN: F.Bahçe formasıyla ilk golünü attı. Maç boyu son derece istekli ve çalışkandı.

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· OĞUZ AYDIN: Sol bekte görev yapan genç oyuncu, hücuma da çıktı ama son dokunuşlarda başarısızdı.

· LEVENT MERCAN: Sağ bekte gayet başarılıydı, harika bir gol attı.

· YUSUF AKÇiÇEK: Üçlü savunmada belirgin bir hata yapmadı.

· ZEKi DURSUN: 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, zaman zaman forvet arkası oynarken iyi not aldı.

· BARTUĞ ELMAZ: Ön libero oynayan genç futbolcu, Tadic ve Levent’le birlikte sahanın en iyisiydi.

· ERTUĞRUL ÇETiN: İkinci yarıda görev aldı. 57. dakikada gollük bir şutu çıkardıktan sonra öz güveni yerine geldi.

· ŞÜKÜR TOĞRAK: 18 yaşındaki ön libero, maçta elinden geleni yaptı.

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#Fenerbahçe#Zenit#Cenk Tosun

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