Levante'nin La Liga'daki son 7 maçı "2.5 ALT" bitti! Huesca karşısında bu tercihe verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LEVANTE

- Milli ara öncesinde oynadığı son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanan Levante'de, hafif sakatlığı bulunan Aitor Fernandez iyileşti ve kaledeki yerini almasında bir sakınca olmadığı açıklandı.

- Sırt ağrıları bulunan Oscar Duarte de hazır durumda ancak 3'lü savunmanın sağında Rober Pier'in oynaması bekleniyor.

- TD Paco Lopez, sağ tarafta kullandığı Jorge Miramon'dan ve orta alanda değerlendiği Gonzalo Melero ile Nikola Vukcevic'ten bir süre daha faydalanamayacak.

- Hücum merkezinde bu sezon 13 gol katkısı (11 gol 2 asist) bulunan Roger Marti olacak. Kanatlarda ise Jorge Luis Morales ve Jorge de Frutos izleyeceğiz.

HUESCA

- La Liga'nın son sırasında yer alan Huesca'da ise Gaston Silva ile Javier Ontiveros sakat.

- Levante'nin 3-4-3'nün aksine Huesca'da genelde 3-5-2 gibi bir dizilim görüyoruz ve orta 5'linin solunda diz sakatlığını atlatan Luisinho forma giyebilir.

- Son 8 lig maçında kadroda yer almayan Portekizli oyuncu en azından maç kadrosunda olacaktır. İlk 11'de başlamazsa Javi Galan devam eder.

- Son 3 maçta 2 golü olan, Real Valladolid deplasmanında hat-trick yapan Rafa Mir'in forması garanti ancak son 7 maçta sadece 1 kez kazanan takımda Mir'in yanındaki isimler bir türlü form tutamadı.

- TD Pacheta; Barcelona çıkışlı, bir ara Premier Lig de yapan Sandro Ramirez'i tercih edebilir.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Levante'nin ligdeki son 7 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Huesca deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 5'ini kaybetti. (1 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 4 maçta "gollü beraberlik" gördük.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Levante kazanır" oldu!

%48'lik kesim deplasman performansı yerlerde olan Huesca karşısında Levante'nin galibiyetini ön planda tutmuş...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Barcelona, Levante'yi 1-0 yeniyor ve Lionel Messi, La Liga'daki 10. şampiyonluğunu kutluyor...