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Letonya'yı yenersek EURO 2024'teyiz! A Milli Takım, Hırvatistan'ı yenince...

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#Milli Takım#EURO 2024#Letonya
Letonyayı yenersek EURO 2024teyiz A Milli Takım, Hırvatistanı yenince...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

D Grubu’nda 13 puanla zirvede yer Ay yıldızlılar, Letonya karşısında alınacak galibiyetle rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan EURO 2024’e gitmeyi garantileyecek.

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Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Hırvatistan’ı yenerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda önemli bir engeli geride bıraktı.

Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda 13 puanla zirvede yer alan Ay yıldızlıların önünde sadece 2 maç kaldı.

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Milli Takımımız yarın Konya’da Letonya ile 21 Kasım’da da deplasmanda Galler ile oynayacak.

Ancak Milliler’in Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e katılabilmesi için yarın Konya’da oynanacak karşılaşmada Letonya’yı yenmesi yeterli olacak. A Milli Takım yarın sahadan 3 puan ile ayrılırsa gruptaki rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan EURO 2024 biletini alacak.

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#Milli Takım#EURO 2024#Letonya

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