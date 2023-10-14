Letonya'yı yenersek EURO 2024'teyiz! A Milli Takım, Hırvatistan'ı yenince...

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Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Hırvatistan’ı yenerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda önemli bir engeli geride bıraktı.

Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda 13 puanla zirvede yer alan Ay yıldızlıların önünde sadece 2 maç kaldı.

Milli Takımımız yarın Konya’da Letonya ile 21 Kasım’da da deplasmanda Galler ile oynayacak.

Ancak Milliler’in Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e katılabilmesi için yarın Konya’da oynanacak karşılaşmada Letonya’yı yenmesi yeterli olacak. A Milli Takım yarın sahadan 3 puan ile ayrılırsa gruptaki rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan EURO 2024 biletini alacak.