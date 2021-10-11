Letonya'nın iddiası sürüyor mu? A Milli Takım'ın ilk 11'i nasıl? Öne çıkan iddaa tahmini...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin Alman versiyonu Kurtulmalıyız, kutsal değil..."Şenol Güneş'in Alman versiyonu! Kurtulmalıyız, kutsal değil..." #Milli Takım
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etkiYüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki!#Kovid Aşısı
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Şeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlarŞeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlar!#ABD
Meteoroloji uyardı Çarşamba gününe dikkatMeteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat#Meteoroloji
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Letonya'nın iddiası sürüyor mu? A Milli Takım'ın ilk 11'i nasıl? Öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Letonya Türkiye
Letonyanın iddiası sürüyor mu A Milli Takımın ilk 11i nasıl Öne çıkan iddaa tahmini...

Stefan Kuntz ile 2022 Dünya Kupası'na gitmek için çabalayan A Milli Takımımız, Riga'da iddiasız Letonya'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

LETONYA

2022 Dünya Kupası yolunda oynanan eleme grubu maçlarında son 3'e girerken, Letonya ilk 7 maç sonunda topladığı 5 puanla finallere gitme şansını kaybetti.

Kaybetti ama o 5 puanın 1'ini, 3-1 geriye düşüp 3-3 berabere kaldığı İstanbul'da, bize karşı elde etmişti. Daha 3 gün önce Hollanda, %78 topa sahip olduğu ve 5 kattan fazla başarılı pas yaptığı (126 - 674) mücadeleyi de sadece 1-0 kazanabildi.

Bunları unutmamak lazım...

3-3 biten maçtaki performansıyla A Milli Takımımız'a zor anlar yaşatan 1.98m'lik Roberts Uldrikis aday kadronun en dikkat çeken ismi. Aynı maçta kenardan gelip tabela yapan Davis Ikaunieks ise uzun süredir resmi maç oynamadığı için seçilmedi.

Kardeşi Janis Ikaunieks orta alanın yaratıcı kısmında önemli bir yer tutuyor ve muhakkak ilk 11'de olacaktır. Davis yerine Vladislavs Gutkovskis kadroda.

Polonya Ekstraklasa'da Rakow forması giyen Gutkovskis, kulübüyle çıktığı son 4 maçta 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) yapmıştı. Önceki milli arada Cebelitarık filelerini de 2 kere havalandırmıştı.

TÜRKİYE

Haberin Devamı

Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta birçok önemli hücum silahından yoksun Norveç karşısında kazanamayan A Milli Takımımız, mutlak 3 puan parolasıyla Letonya karşısına çıkıyor.

İlk aday kadroda yer alan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlıkları nedeniyle Riga'ya götürülmedi. Norveç karşısında cezalı oldukları için forma giyemeyen Orkun Kökçü, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü bu kez oynayabilecek durumda.

Kuntz basın toplantısında ilk 11 konusunda pek açık vermedi ve "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması kolay değil..." dedi. Yine de cezası biten Çağlar'ın gözünden sakatlanan Serdar Aziz yerine ilk 11'de olabileceğini öngörmek zor değil.

Norveç karşısında, özellikle ilk yarıda "Ozan & Berat" orta saha ikilisi oyuna katılım konusunda ciddi zafiyet göstermişti. Hem aynı maçta oyuna girdikten sonra orta alanı toparlayan Berkan Kutlu, hem de cezası biten Orkun'la "yeni bir orta ikili" oluşturulabilir.

Hücumda ise pek değişiklik olmayacaktır. Hakan Çalhanoğlu merkezde, Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu kanatlarda maça başlar. En ileride de yine Burak Yılmaz olur. 

Letonyanın iddiası sürüyor mu A Milli Takımın ilk 11i nasıl Öne çıkan iddaa tahmini...

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Letonya son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 8 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%31'lik kesim mutlak 3 puan parolasıyla Riga'ya giden A Milli Takımımız'dan Letonya karşısında galibiyet bekliyor...

Haberin Devamı

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Marsilya'daki ilk anları...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Letonya Türkiye