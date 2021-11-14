Letonya kalecisi Ozols, Türkiye'nin kahramanı oldu! 2. İslambek Kuat...

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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda dün akşamki Cebelitarık maçına çıkmadan önce avantaj olarak lider Hollanda ve 2. sıradaki Norveç'in gerisindeydi. Bizim Çocuklar'a farklı galibiyet gerekiyordu, Norveç'in ve Hollanda'nın ise puan kaybetmesi umutlarımızı oldukça fazla yeşertecekti. Bunların hepsi oldu...

CEBELİTARIK KARŞISINDA AVERAJIMIZI DÜZELTTİK

Milli Takım, Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 yenerek genel averajda Norveç'in üzerine çıkmayı başardı. Grup bitiminde puanların eşit olması halinde ikili averaja değil geniş averaja bakılacağı için Cebelitarık maçında alacağımız farklı galibiyet büyük önem taşıyordu, Bizim Çocuklar üzerlerine düşeni yaptı.

KULAKLARIMIZ NORVEÇ MAÇINDAYDI

Kulaklar ise aynı anda oynanan Norveç-Letonya maçındaydı. Maçın son anlarında yedek kulübemizdeki futbolcuların telefon ekranından takip ettiği gibi biz de bir yandan Norveç-Letonya maçını takip ediyorduk.

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LETONYA KALESİNDE DEVLEŞEN ROBERT OZOLS!

Erling Haaland'dan sakatlığı sebebiyle faydalanamayan Norveç, Sörloth ile, Odegaard ile, Elyounoussi ile Letonya kalesini topa tutuyordu. 90 dakika boyunca 25 şut şeken Norveç'in kaleyi bulan 5 şutu kaleci Robert Ozols'a takıldı. Karşı karşıya pozisyonlarda rakiplere geçit vermemesi de Ozols'un başarısını perçinledi.

SOSYAL MEDYADA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Norveç'in 80. dakikada Elyounoussi ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Türkiye'de bütün gözler bir anda bu maça kaydı. Ozols, kendisini izleyen sayısının arttığını hissetmiş olacak ki maçın son anlarında da kritik kurtarışlarla kalesine duvar ördü. 26 yaşındaki kaleci, 0-0 biten maç sonrası sosyal medyada kahraman ilan edildi. Ozols için çok sayıda paylaşım yapıldı, Twitter'da TT oldu.

KAŞI AÇILDI, OYUNA DEVAM ETTİ

Robert Ozols, Elyounoussi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kafasıyla önlerken yere düşen Elyounoussi'nin dizinin kafasına çarpmasıyla kısa süreli sakatlık geçirdi. Kaşı açılan 26 yaşındaki kaleci, tedavisinin ardından oyuna ve kalesini korumaya devam etti.

PİYASA DEĞERİ 300 BİN EURO

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Letonya ekibi Riga FC'de forma giyen Ozols, bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 20 gol yedi, 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

2. İSLAMBEK KUAT'IMIZ

İslambek Kuat ismi hiçbirimize yabancı gelmeyecektir. EURO 2016 Elemeleri'nde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın golüyle yenen Milli Takımımıza kupaya gidebilmek için bu sonuç yeterli olmuyordu. Kazakistan, İslambek Kuat'ın golüyle Letonya'yı 1-0 yenmişti ve Türkiye'nin en iyi üçüncü olarak EURO 2016 bileti almasını sağlamıştı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ, BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

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Letonya'ya attığı golden sonra Türkiye'de kahraman ilan edilen İslambek Kuat, Kazakistan'da bulunan Türk işadamları tarafından ziyaret edilmiş ve kendisine baklava ikram edilmişti.

"TÜRK HALKI İÇİN DE ÇOK MUTLU OLDUM"

İslambek Kuat, Letonya maçından sonra yaptığı açıklamada; "Maçtan önce diğer takımların problemleri bizi ilgilendirmiyordu. Öncelik kendi problemlerimizi çözmek ve gruptaki ilk galibiyetimizi almaktı ama maç sonu Türkiye'nin direkt gittiği yönünde almış olduğum haber beni çok mutlu etti. Türkiye ve Türk halkı için de çok mutlu oldum. Bizim için kardeş halk olan Türkiye'nin EURO 2016'ya katılması beni çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

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İşte dün geceki maç sonrası Robert Ozols için yapılan bazı paylaşımlar

DÜN GECE SONRASI GRUBUMUZDA OLUŞAN PUAN DURUMU