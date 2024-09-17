"L'Etape by Tour de France”ın Türkiye lansmanı İstanbul’da yapıldı

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Balta Limanı’nda gerçekleştirilen lansmana L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Doğan Trend Otomotiv Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, Oğuz Holding Üst Yöneticisi Enes Örer, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Bisiklet sporunun 111 yıllık geçmişe sahip en prestijlii yarışı olan ve dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Tour de France", amatör sporculara yönelik özel konseptiyle "L'Etape Türkiye by Tour de France" adı altında 19-20 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. İstanbul, bu büyük organizasyon çerçevesinde 50'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcuyu ağırlayacak.

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SEZGİN LÜLE: İSTANBUL MARKASININ YURT DIŞINDA TANITILMASINI ETKİLİ BULUYORUM

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Sezgin Lüle, organizasyonda olmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Tour de France çok büyük bir organizasyon. Türkiye’de bulunan amatör bisikletçilere yönelik organizasyona girişilmesi ve bizim buna destek vermemiz çok kıymetliydi. Birçok organizasyonu destekliyoruz. Türkiye’de sporun geniş kitleler tarafından benimsenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Amatör katılımcıların değer vereceği bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Kendim de bisiklet kullanıyorum. İstanbul’da köprüyü kapatıp güvenlik araçlarıyla seyahat edecek olmanın vereceği keyif paha biçilmez. Yaklaşık 3 bin bisikletçinin katılmasını bekliyoruz. İstanbul markasının yurt dışında tanıtılmasını etkili buluyorum. Katılımcıların yüzde 60’nın yabancı olacağı da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

SAMİLE MÜMİN: TOUR DE FRANCE'DA BİSİKLET SPORUNA DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise şunları kaydetti:

"120 yıllık dünyanın en eski spor organizasyonlarından birinin isim sponsoru olmak çok kıymetli. 2024 sporla dolu bir yıl oldu. Olimpiyatları ve Para Olimpiyatları geride bıraktık. Aktif olmaya çalıştık. Team Visa olarak desteklediğimiz bir takımımız var. Sporcularımızı kariyer gelişimi gibi programlardan geçiriyoruz. Sporcular organizasyonlardan madalya alarak ülkemize döndüler. Olimpiyatlardan sonra Tour de France'da bisiklet sporuna destek verdiğimiz için çok heyecanlıyız. Olimpiyatların Paris’e verdiği ekonomik katkıyı inceledik. Yaz olimpiyatlarında küçük ve orta ölçekte işletmelerin hacmi yüzde 26 arttı. Restoran harcamaları yüzde 36 artmış. Büyük kapsamlı bir organizasyon, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum."

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ZEYNEP KAHRAMAN: DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN PEDALLAMAK İÇİN BİSİKLET TAKIMIMIZI HAYATA GEÇİRDİK

Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu anlatarak, "Yıllık olarak bisiklet kullanımı yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevreye zarar vermeyen insanın fiziksel sağlığa fayda sağlayan bu sporu destekliyoruz. Daha temiz bir dünya için pedallamak için bisiklet takımımızı hayata geçirdik. Bu kadar büyük bir organizasyonda yer almaktan ve ülkemizde, İstanbul'umuzda gerçekleştirecek olmanın heyecanını duyuyoruz. Organizasyonun destekçisi olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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ŞİRİN YURTSEVEN: ORGANİZASYON GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ

MG Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Burada olmaktan çok heyecanlıyız. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bisiklet sporunu desteklemiş olacağız. Sürdürebilir ulaşıma katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi.

ENES ÖRER: KENDİ MARKAMIZI DÜNYAYA DUYURMAK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Oğuz Holding Üst Yöneticisi Enes Örer de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizler yüzde 100 yerli sermayeyle bu topraklarda ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya yayma gayretindeyiz. Ülkemizde desteğe ihtiyacı olan sporcuları her alanda destekliyoruz. Markamız olarak organizasyonda arkadaşlarımıza destekçi olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi markamızı dünyaya duyurmak için fırsat olarak görüyoruz. Hem Türkiye markamızı hem İstanbul markamızı spor turizminde iyi yerlere taşıyacağı için etkili olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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MATHİEU CLANCHİN: ÇOK MUTLUYUZ

L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ise "Her yıl 24-25 ülke geziyoruz. Burada bu organizasyonu ilk kez yaptığımız için çok mutluyuz. Partnerlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.