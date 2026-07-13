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Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lesley Ugochukwu#Transfer
Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 20:59

Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi.

Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile az sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray atkısı ile kameralara poz veren Lesley, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti. Fransız oyuncu, "Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 

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Genç futbolcunun, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi.

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Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol kaydetti.

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#Galatasaray#Lesley Ugochukwu#Transfer

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