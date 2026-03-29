Leroy Sane'ye Nagelsmann'dan destek!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, milli takımda eleştirilerin odağı haline geldi.

Almanya'nın 4-3 kazandığı İsviçre mücadelesine ilk 11'de başlayan ve 63 dakika sahada kalan Leroy Sane, müsabakanın ardından Alman basınında sert eleştirilere neden olmuştu.

Yıldız oyuncu için "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullanırken, T-Online ise "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" yorumunda bulunulmuştu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise bu eleştirilere karşı sahip çıktı. Nagelsmann, "Slovakya maçı gibi maçlar Sane için bir referans noktası. Her zaman o seviyeye ulaşması gerekiyor. İsviçre ile oynadığımız son maçta fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Sane kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilmek için sahip olmamız gereken belirli profiller var. Sağ kanatta rakiplerle başa çıkabilecek çok fazla oyuncumuz yok." ifadelerini kullandı.

