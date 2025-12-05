×
Leroy Sane'den penaltı yorumu: 'Oyun içinde görmedim!'

Güncelleme Tarihi:

Leroy Saneden penaltı yorumu: Oyun içinde görmedim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 23:29

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 3-2 kazanılan Samsunspor maçının ardından galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Leroy Sane, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sane'nin açıklamaları;

"KAZANMAYI BİLDİK"

"Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybetti. Kazanmayı bildik."

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

"Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız."

"OYUN İÇİNDE GÖRMEDİM"

"Oyunum dışındaki şeyler hakkında yorum yapmak istiyorum. Kazanmak istiyoruz. Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım."

