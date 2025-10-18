Leroy Sane'den İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler: 'İtici bir güç!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyetin mimarlarından Leroy Sane, Gabriel Sara ve Kaan Ayhan, maç sonu açıklamalar yaptı.

KAAN AYHAN: ZOR BİR SÜRECE GİRİYORUZ

"Mutluyuz. Milli aradan sonra ilk maç... Bazı oyuncular 2 gün önce geldi. Bazı soru işaretleri oluşuyor, tüm oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Hak ederek kazandık. Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı. Hem kendimiz için hem de taraftarımız için mutluyuz.

Bodo ile içeride oynayacağız. Taraftarımızın gücünü biliyoruz. Zor bir maç olacak. Tottenham maçını gördük. O maçta Bodo çok zorladı. Bu takımlar daha agresif oynuyor, favori siz oluyorsunuz ve sizi çok zorluyorlar. Kendi evimizde galip gelip fikstürde avantaj elde etmek istiyoruz."

Haberin Devamı

SANE: İLKAY BÜYÜK OYUNCU

"Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık.

Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz.

İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum."

SARA: İSİMLERİ YETER

"İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu.

Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar. Dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum."