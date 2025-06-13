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Leroy Sane'den gece yarısı üst üste Galatasaray paylaşımı: 'Parçalı forma için sabırsızlanıyorum!'

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#Galatasaray#Leroy Sane#Süper Lig
Leroy Saneden gece yarısı üst üste Galatasaray paylaşımı: Parçalı forma için sabırsızlanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 01:15

Galatasay'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sane, yaptığı paylaşımla taraftara mesaj gönderdi.

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Galatasaray'ın İstanbul'a getirip imza attırdığı Leroy Sane, dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından sarı - kırmızılı forma ile bir fotoğraf paylaşan Alman yıldız, "Parçalı formayı giyeceğim için çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere" notunu düştü.

Söz konusu bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Sane, bu sefer Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Galatasaray mutluluktur!" ifadelerini kullandı. 

İşte Leroy Sane'nin paylaşımları;

30 HAZİRANA KADAR BAYERN MUNIH

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29 yaşındaki kanat oyuncusu, Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ereceği tarih olan 30 Haziran 2025'e kadar Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek. Daha sonra ise sarı - kırmızılı takıma katılacak.

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#Galatasaray#Leroy Sane#Süper Lig

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