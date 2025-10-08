Leroy Sane'den Galatasaray için dev hamle! Ailesine kavuşuyor

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Leroy Sane, performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde Leroy Sane'ye kesik atmıştı.

İki büyük maça da yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane ise bu durumu sorun etmediği ve konuyla ilgili takım arkadaşlarına "Liverpool kadrosunu bozmak istemedi. Bu kararı anlıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Şimdiye kadar beklentilerin altında performans sergileyen Alman yıldız, Türkiye'de uzun süreli bir düzen de kurmak için adımlarını attı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir bölgeden ev tutan Sane, eşi ve çocuklarına da kısa süre içerisinde kavuşacak.

Şimdiye kadar Londra'da yaşayan ailesi, İngiltere'deki okul döneminin sona ermesiyle birlikte Aralık ayı gibi Türkiye'ye gelecek. Leroy Sane'nin eşi ve çocukları, Bayern Münih döneminde dahi Almanya'da değil; İngiltere'de yaşıyordu.

Tüm takımla iyi ilişkileri bulunan Sane, Manchester City'den de tanıdığı İlkay Gündoğan dışında Barış Alper, Ismail Jakobs, Eren Elmalı gibi isimlerle yakın arkadaş olmuş durumda. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki tüm personelin fotoğrafları ve isimlerinin bulunduğu bir envanter hazırlatan tecrübeli futbolcu, tüm çalışanların isimlerini ezberlemeye çalışıyor.

Masöründen tesis personeline kadar herkese ismiyle hitap etmek için çaba sarf eden ve büyük saygı duyan Alman yıldız İstanbul'a da adapte oldu. Almanya'da Türk nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Gelsenkirchen'de büyüyen Sane, İstanbul'da şimdiye kadar hep Türk restoranlarına gitmeyi tercih etti.

Okan Buruk'tan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'ya kadar teknik heyet ve yönetimle de iyi ilişkiler kuran Sane'nin milli maç arasından sonra sisteme de adapte olması ve patlama yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.