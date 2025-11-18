Leroy Sane yıldızlaştı, Almanya Dünya Kupası biletini kaptı!

Haberin Devamı

Almanya ile Slovakya, Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında karşılaştı.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçı Almanya, 6-0 kazanarak Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Mücadelede gol perdesini 18. dakikasında Woltemade açtı. 29. dakikada Gnabry sahneye çıkarken, Leroy Sane 36. ve 41. dakikalarda skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise önce Baku 67'de farkı 5'e çıkardı, ardından da Ouedraogo 79. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Almanya, grubu lider bitirerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar ise ilk 11'de başladığı maçı 90 dakika tamamladı.

