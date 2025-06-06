Leroy Sane transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe avantajlı! Devleri geride bıraktılar

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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DUYURULDU

Geçtiğimiz günlerde Alman basınından Sky DE'nin verdiği habere göre; Galatasaray, Sane'ye yıllık 12 milyon euro net teklifte bulunmuştu ve beklemeye geçmişti.

Ayrıca haberde Leroy Sane'nin sarı-kırmızılılar hakkında bilgi almak için harekete geçtiği bilgisi verilmişti.

FENERBAHÇE DE YARIŞTA

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Sane'ye ilgisinin olduğu ve Alman yıldıza teklif yaptığı iddia edildi.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR

İngiliz basınında yer alan son haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Leroy Sane transferinde Avrupa'daki rakiplerine göre öne geçtiği belirtildi.

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Arsenal ve Tottenham'ın, oyuncuya ilgili duyduğu ancak tekliflerin, Süper Lig ekiplerine göre düşük olduğu vurgulandı.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ

Almanya'dan Bild'in haberinde ise "Fenerbahçe, Leroy Sane'ye yıllık 14-15 milyon euro civarında teklif yaptı. Galatasaray'ın teklifi ise 10 milyon euro." ifadeleri yer aldı.

Ek olarak Sane, sözleşmesinin bittiği Bayern Münih ile de yeni kontrat için temaslarına devam ediyor.

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.