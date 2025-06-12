Leroy Sane resmen Galatasaray'da! Dün gece İstanbul'a geldi, uçağını 1 milyon kişi canlı izledi

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Mauro İcardi ile 2022 yazına Victor Osimhen ile geçen yılın yaz transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray, 2025-26 sezonu öncesi bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor: Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman yıldızı transfer etmek için 2024-25’in tamamlanmasıyla birlikte hamlesini yapan yönetim daha sonra bekleyişe geçerken dün mutlu sona ulaştı. Avrupa’nın birçok önemli basın kuruluşu flaş haber olarak transferi duyururken Leroy Sane dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi.

Bayern bırakmak istemedi ama...

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda mücadele edecek Bayern Münih’in takımda kalması için yaptığı teklifi yeterli bulmayan 29 yaşındaki yıldız 4 sezon formasını giydiği Bundesliga devinden ayrılmaya karar verdi. Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giymeyeceği öğrenilen Sane ile Galatasaray yönetimi sözlü olarak anlaşma sağlarken önce oyuncunun temsilcisi İstanbul’a geldi. Ezeli rakip Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro önerdiği iddia edilen Leroy Sane’nin sarı kırmızılı takımı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi’nde direkt mücadele edecek olmasının da etkili olduğu öğrenildi.

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KAP bildirimi gece geldi

Sane'nin sarı kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık ücretinin 10 milyon Euro civarında olacağı ifade edildi. Bonservisi elinde olan Alman milli yıldıza imza parası olarak da 3 eşit taksitte 15 milyon Euro ödeneceği öne sürüldü. Sarı kırmızılılar dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği “Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” bildirimiyle transferi resmen duyurdu. Alman yıldız sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Aslan yapan sözleşmeyi imzalayacak.

SANE’NiN UÇAĞINI 1 MiLYON KiŞi CANLI iZLEDi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Leroy Sane; Mauro İcardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Victor Osimhen’i Galatasaray’a kazandıran menajer George Gardi ile birlikte geç saatlerde İstanbul’a geldi.

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Galatasaray'ın YouTube hesabı üzerinden yaptığı 'Uçak Takibi' yayını anlık 1 milyon kullanıcı tarafından takip ediliyor. pic.twitter.com/GnJTck66DH — Spor Arena (@sporarena) June 11, 2025

Galatasaray Kulübü, KAP bildiriminin yapılmasının ardından resmi youtube kanalından Alman yıldızı taşıyan uçağın konumunu canlı olarak taraftarlarıyla paylaştı. Sarı kırmızılıların uçak takip yayını büyük ilgi görürken Sane’nin gelişini aynı anda izleyen kişi sayısının 1 milyonu aştığı görüldü.

LUKAS PODOLSKi’DEN SANE PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın eski Alman yıldızı Lukas Podolski de sarı kırmızılıların Alman Milli Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile anlaşması karşısında kayıtsız kalmadı. Podolski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Leroy Sane’yi etiketlerken mesajına aslan emojisi ekledi ve “Cimbom” yazdı. Alman yıldızın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.