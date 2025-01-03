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Leroy Sane kimdir, nereli? Galatasaray ile adı anılan Leroy Sane hangi takımlarda forma giydi?

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Leroy Sane kimdir, nereli Galatasaray ile adı anılan Leroy Sane hangi takımlarda forma giydi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 14:26

Leroy Sané kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Alman futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Leroy Sané, özellikle hızı ve teknik kapasitesiyle tanınmaktadır. Peki, Leroy Sané kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Leroy Sané, Almanya'nın en yetenekli futbolcularından biridir ve şu an Bayern Münih'te oynamaktadır. Hızlı oyun tarzı ve dribbling yetenekleriyle dikkat çeker. Peki, Leroy Sané kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

LEROY SANÉ KİMDİR?
Leroy Aziz Sané, 11 Ocak 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sané, Schalke 04'ün altyapısında eğitim aldı. Hızlı bir gelişim göstererek profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Schalke 04'te başladı. 2016'da İngiltere'nin Manchester City kulübüne transfer olan Sané, ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı.

LEROY SANÉ KARİYERİ
Sané, kulüp kariyerinde önemli başarılar elde etti. Manchester City'de başarılı sezonlar geçirerek, Premier League şampiyonlukları ve EFL Cup zaferleri yaşadı. Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Bundesliga'da etkili performansını sürdürdü. 2017 yılında PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

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