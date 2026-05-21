Leroy Sane kararı verildi: İşte Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu!

11 Haziran'da ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Kupası öncesinde Almanya da kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği 26 kişilik listede Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane de kendisine yer buldu.

Almanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki isimler şöyle:

Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel.

Defans: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

Orta saha: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Pascal Gros, Leon Goretzka, Kai Havertz, Nadiem Amiri, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller.

Forvet: Lennart Karl, Jamie Leweling, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Maxi Beier, Deniz Undav, Nick Woltemade.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA CURAÇAO İLE

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili, Curaçao ve Ekvador ile birlikte E Grubu'nda yer alan Almanya, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'dan Curaçao ile oynayacak.

LEROY SANE'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıkan Sane, 7 gol - 9 asistlik performans sergiledi.