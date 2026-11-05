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Leroy Sane için olay sözler: 'Galatasaray'a katkısı çok sınırlı!'

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#Galatasaray#Leroy Sane#Futbol
Leroy Sane için olay sözler: Galatasaraya katkısı çok sınırlı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 12:49

Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgili konuştu.

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Dietmar Hamann, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'yi sert sözlerle eleştirdi. Sky Sport'a konuşan Hamann'ın sözleri şu şekilde:

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"BUNUN TEK SORUMLUSU KENDİSİ"

"Leroy Sane 18 aydır Galatasaray’da, ancak katkısı çok sınırlı. Belki de taraftarlara, bir Alman milli futbolcunun takımlarına gelmesinden ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını sormak gerekir. İstanbul'daki taraftarlara sorsanız, ‘Bugün gitmesi yarın gitmesinden iyidir’ derlerdi. Bunun tek sorumlusu kendisi. Ne planladığını bilmiyorum."

Leroy Sane için olay sözler: Galatasaraya katkısı çok sınırlı

"BAYERN'İN BU İŞTEN BÜYÜK ŞANS ESERİ KURTULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Münih'te de kalabilirdi ancak Bayern'in bu işten büyük şans eseri kurtulduğunu düşünüyorum. Son 18 ayda takımlara artık yardımcı olabilecek durumda olmadığını gördük."

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Sane için Avrupa futbolunda artık bir gelecek görmediğini belirten Hamann, Suudi Arabistan veya MLS’nin onun için olası hedefler olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

 

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#Galatasaray#Leroy Sane#Futbol

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