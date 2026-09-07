Leroy Sane için dikkat çeken sözler: 'Zamanı doldu'

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Alman teknik direktör Peter Neururer, 2026 Dünya Kupası'nda da yer alan Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Peter Neururer, Leroy Sane'nin artık Almanya Milli Takımı'na alınmaması gerektiğini savundu. Neururer, Alman yıldızın milli takım döneminin kapandığını söyledi.

İşte Peter Neururer'un sözleri;

'Sane'nin zamanı doldu. Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi.

GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM

Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum.

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30 yaşındaki Sane, milli takımda çıktığı 80 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.