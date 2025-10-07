Leroy Sane, Galatasaray'a hakaret eden Alman taraftarlarla tartıştı!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, milli arayla birlikte ülkesine döndü.

ESKİ TAKIMININ ETKİNLİĞİNE KATILDI

29 yaşındaki futbolcu, döndüğü Almanya’da eski kulübü Bayern Münih tarafından düzenlenen Oktoberfest etkinliğine katıldı.

TEPKİ GÖRDÜ

Etkinlikte Galatasaray’a transferi nedeniyle bazı Bayern Münih taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan yıldız futbolcu, kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Leroy Sane ise Alman taraftarına tepkisini göstererek aynı şekilde karşılık verdi.

"GALATASARAY'A HAREKET EDİLDİ"

Yaşanan olayların ardından BILD gazetesine konuşan 29 yaşındaki futbolcu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Festival çadırında uzun süre provoke edildim ve kişisel olarak hakarete uğradım. Kulübüm Galatasaray da hakarete uğradı. Gergin atmosferde kısa bir arbede çıktı. O anda daha sakin tepki vermeli ve görmezden gelmeliydim. Bundan ders çıkardım.”

Haberin Devamı