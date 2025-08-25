Leroy Sane, Galatasaray'a gelmesindeki arka planı açıkladı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Günay Güvenç, Eren Elmalı ve Leroy Sane, galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

GÜNAY GÜVENÇ: "BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"

"Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz.

Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım.

Haberin Devamı

Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak."

EREN ELMALI: "ROLÜME ALIŞKIN DEĞİLİM AMA..."

"Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur.

Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder."

LEROY SANE: "GALATASARAY BENİ ÇOK İSTEDİ"

"Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız.

Galatasaray, beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene de onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum.

Güçlü bir takımız, ilk 90 dakikasını oynadı Victor. Hazırlık dönemi geçirmedi ve ilk golünü attı. Çok iyi bir oyuncu. Mauro da dönüyor. İki çok iyi santrforumuz var. İnanılmaz kaliteli ve deneyimliler. Gole açlar. Çok güzel bir şey takım için. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Şampiyonlar Ligi de var. Mağlup etmemiz gerekiyor takımları ve alacağımız maksimum puanı almamız gerekiyor."

Haberin Devamı