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Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı! İşte sözleşme detayları...

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#Galatasaray#Leroy Sane#Transfer
Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İşte sözleşme detayları...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 22:35

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de talip olduğu Leroy Sane transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Alman yıldızı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor. İşte Galatasaray’ın Leroy Sane transferinin ayrıntıları…

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Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de istediği Leroy Sane’yi kaptı.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı.

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Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İşte sözleşme detayları...

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

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SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Foot Mercato’nun haberine göre ise Sane’nin sözleşme detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane’ye yıllık 11 milyon Euro maaş ödeyecek. Cimbom, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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'AL HİLAL, ARSENAL, F.BAHÇE İSTEDİ, SANE G.SARAY'I SEÇTİ'

The Athletic ise haberi 'Leroy Sane, Galatasaray'da. Yıldız oyuncu yıllık maaşı 15 milyon euroya varan 3 senelik sözleşmeyi kabul etti. Al Hilal, Arsenal ve Fenerbahçe oyuncuya ilgi gösterdi, Bayern Münih de sözleşme yenilemek için görüştü ancak Sane Galatasaray'ı seçti. ' ifadeleriyle duyurdu. 

SÖZLEŞMESİ 1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Sky Almanya'nın haberine göre Leroy Sane'nin Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu. Oyuncun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor ve bu tarihten itibaren resmen Galatasaray'ın futbolcusu olacak.  

G.SARAY İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alman oyuncu, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geliyor. Alman oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İşte sözleşme detayları...

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#Galatasaray#Leroy Sane#Transfer

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