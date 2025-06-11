Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri ve sözleşme detayları...

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Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de istediği Leroy Sane’yi kaptı.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe’nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna etmeyi başardı.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Foot Mercato’nun haberine göre ise Sane’nin sözleşme detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane’ye yıllık 11 milyon Euro maaş ödeyecek. Cimbom, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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'AL HİLAL, ARSENAL, F.BAHÇE İSTEDİ, SANE G.SARAY'I SEÇTİ'

The Athletic ise haberi 'Leroy Sane, Galatasaray'da. Yıldız oyuncu yıllık maaşı 15 milyon euroya varan 3 senelik sözleşmeyi kabul etti. Al Hilal, Arsenal ve Fenerbahçe oyuncuya ilgi gösterdi, Bayern Münih de sözleşme yenilemek için görüştü ancak Sane Galatasaray'ı seçti. ' ifadeleriyle duyurdu.

SÖZLEŞMESİ 1 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Leroy Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eriyor ve bu tarihten itibaren resmen Galatasaray'ın futbolcusu olacak.

GALATASARAY RESMEN DUYURDU

Galatasaray, Leroy Sane’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ANLIK 3 MİLYON KULLANICI

Galatasaray'ın YouTube hesabı üzerinden yaptığı 'Uçak Takibi' yayını anlık 3 milyon kullanıcı tarafından takip edildi.

Galatasaray'ın YouTube hesabı üzerinden yaptığı 'Uçak Takibi' yayını anlık 1 milyon kullanıcı tarafından takip ediliyor. pic.twitter.com/GnJTck66DH — Spor Arena (@sporarena) June 11, 2025

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G.SARAY İÇİN İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alman oyuncu, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Alman oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI ANCAK..."

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Alman yıldız, "Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Burada oynadım, inanılmaz bir atmosfer vardı. Bu kez arkamda onları hissedeceğim. Çok mutluyum.

Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer hem kulübün büyüklüğü, en önemlisi de beni bu kadar çok istemeleri ve ilgi göstermelerinden çok etkilendim. Bu yüzden Galatasaray'dayım." şeklinde konuştu.

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