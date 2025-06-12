Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da! İspanyollardan Mourinho benzetmesi!

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Leroy Sane, Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.

"BU KARARI ALMAMDA ATMOSFERİN ETKİSİ OLDU"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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BAŞKA KULÜPLERDEN DE TEKLİF ALDI

Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.

SANE'NİN SÖZLEŞMESİ 1 TEMMUZ'DA BİTECEK

Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.

SANE'NİN DIŞ BASINA YANSIMASI

Galatasaray'ın Sane hamlesi dış basında da çok konuşuldu.

BILD: 'MÜKEMMEL TRANSFER'

Bild'de yer alan haberde'Mükemmel transfer' yakıştırması yapılarak şu bilgilendirme aktarıldı: "Münih'te 5 yıl forma giyip 220 maçta 61 gol ve 55 asist üreten uluslararası oyuncu, Bayern'den ayrıldı. Bayern'in son teklifini kabul etse Sane muhtemelen sabit 12 milyon euro brüt artı bonuslarda 3,5 milyon euro alacaktı."

DAILY MIRROR: 'ARSENAL FIRSATI KAÇIRDI'

İngiltere'den Daily Mirror'da şunlar yazıldı: "Leroy Sane, son haftalarda birçok kulübün dikkatini çekmişti ancak şimdi Arsenal ve Bayern Münih'i geri çevirerek Galatasaray'a gidiyor. Kulübüyle sözleşmesi bittiği için aranan isim haline gelen Sane için Arsenal fırsatı kaçırdı."

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SPORT: MOURİNHO BENZETMESİ!

İspanya'dan Sport gazetesi transfer için 'Sane'nin gelişi Türk futbolu için gerçek bir ‘bomba’ olacak' yakıştırmasını yaptı: "29 yaşındaki kanat oyuncusu, tıpkı Mourinho'nun geçen yaz Fenerbahçe'yi çalıştırmak için yaptığı gibi, Türkiye Süper Ligi'ne gerçek bir yıldız olarak gelecek."

FOOT BOOM: 'SANE'DEN SONRA OSİMHEN...'

Fransa'dan Foot Boom'un haberi 'Sane'den sonra Osimhen de Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor' başlığıyla yayınlandı: "Avrupa futbolunda tribünlerde şaşkınlık ve heyecan dolu uğultular duyuldu: Bayern Münih'in gösterişli kanat oyuncusu Leroy Sane, Almanya'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'de yeni bir destansı yolculuğa çıktı."