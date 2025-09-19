×
Leroy Sane, Devler Ligi tarihine geçti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 07:00

Yunus Akgün’ün Eintracht Frankfurt’a attığı golde asisti yapan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi tarihine geçmeyi başardı.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4+ takımın formasını giyip tamamı adına çıktığı ilk maçta gol katkısı sağlayan ilk oyuncu Sane oldu. Alman yıldız: Schalke (gol), Manchester City (asist) ve Bayern Münih’ten (gol) sonra Galatasaray’da da asistle serisini sürdürdü.

SINGO İLK KEZ 11'DE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11’ine göre Frankfurt karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yerine Wilfried Singo, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

OSIMHEN'İN YERİNE FORVETTE BARIŞ

Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk diğer forvetleri İcardi ve Ahmed’i yedek soyundururken forvette jokeri Barış Alper’i görevlendirdi. Ligin ilk maçlarında da bu bölgede oynayan Barış Alper, üç maç sonra 11’e dönmüş oldu.

