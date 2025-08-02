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Leroy Sane: 'Bunu engellemek için buradayım!'

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#Galatasaray#Leroy Sane#Lazio
Leroy Sane: Bunu engellemek için buradayım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 23:22

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 2-2 biten Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son provasında Lazio ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Leroy Sane maç sonu konuştu.

İşte Sane'nin açıklamaları;

"TESELLİ OLDU"

Maç ritmine ihtiyacı olduğunu dile getiren Sane, "1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maça çıktığım için mutluyum, maç temposuna da ihtiyacım var. Maç ritmini kazanınca daha fazlası da gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmaya ihtiyacım var. Bugün kaybetmedik en azından, bir teselli oldu." şeklinde konuştu.

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"BU HEYECANI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Taraftarın transferde etkisine değinen Alman futbolcu, "Buraya gelmemde taraftar çok etkili oldu ama sadece o gün atmosfer değil, Bayern Münih ile buradayken takımın oyunu da etkiledi. Taraftar da çok etkiledi beni. Çok gol atıp taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde taraftarlar ile birlikte bu heyecanı yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı. 

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Leroy Sane: Bunu engellemek için buradayım

"BUNU ENGELLEMEK İÇİN BURADAYIM"

29 yaşındaki futbolcu açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; "Herkes bizim yenilmemizi istiyor. Ben de bunu engellemek için buradayım. Üst üste 4. şampiyonluğu istiyorum."

 

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#Galatasaray#Leroy Sane#Lazio

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