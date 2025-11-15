Leroy Sane asist yaptı, Almanya 2 golle kazandı!

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sane#Lüksemburg
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 00:57

Leroy Sane'nin asist yaptığı maçta Almanya, Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Almanya, Lüksemburg’u 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri’nde A Grubu’nda averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69. dakikalarda Woltemade'den geldi. İlk golün asistini Leroy Sane yaptı.

Hırvatistan bileti aldı

L Grubu'nda, Hırvatistan konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de yer aldığı Slovakya ise konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi ve grupta ilk 2 sırada yer almayı garantiledi. Gruptaki son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.

Ümit Milliler, Ukrayna'yı tek golle devirdi!

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Almanya: 0-2

Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

G Grubu

Finlandiya-Malta: 0-1

Polonya-Hollanda: 1-1

L Grubu

Cebelitarık-Karadağ: 1-2

Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

