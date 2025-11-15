Leroy Sane asist yaptı, Almanya 2 golle kazandı!

Güncelleme Tarihi:
Almanya, Lüksemburg’u 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri’nde A Grubu’nda averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69. dakikalarda Woltemade'den geldi. İlk golün asistini Leroy Sane yaptı.
Hırvatistan bileti aldı
L Grubu'nda, Hırvatistan konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.
Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de yer aldığı Slovakya ise konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi ve grupta ilk 2 sırada yer almayı garantiledi. Gruptaki son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Lüksemburg-Almanya: 0-2
Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0
G Grubu
Finlandiya-Malta: 0-1
Polonya-Hollanda: 1-1
L Grubu
Cebelitarık-Karadağ: 1-2
Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1