Leroy Sane, Almanlara açıklandı: Neden Galatasaray?

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sane, Almanya'nın önde gelen basınlarından Bild'e konuştu.

İşte Sane'nin açıklamaları;

"Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerinin başarısızlığı, Galatasaray'a transferini, oyun tarzınız veya milli takım. Almanya'da herkes sizin hakkınızda bir görüşe sahip. Neden bu kadar tartışmalı bir figürsünüz?"

"Bence bunlar birçok faktörün bir karışımı. Ben belirli bir stile sahip bir hücum oyuncusuyum. Potansiyelimi her zaman tutarlı bir şekilde gösteremedim. Buna ek olarak, birçok kişinin iyi tanımadığı ama kibir olarak yorumladığı bir karakterim var. Bu daha çok özgüvenle ilgili. Sporda herkesin kendi görüşü olabilir, bu da sporu heyecanlı kılan şeydir. Bununla başa çıkabiliyorum ama benim için önemli olan yakınlarımın görüşüdür. Bazen hakkımda ne tür görüşlerin olduğunu görmek neredeyse biraz garip geliyor."

"OKAN BURUK BANA ÇOK SICAK DAVRANDI"

"Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler - çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Güçlü bir takımımız olduğu için özel bir şey başarabiliriz. Hedeflerimiz iddialı; en azından play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun ötesine gelince, neler olacağını göreceğiz."

"BAYERN'İ İSTERİM"

"Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamaktan mutlu olurum. Bunun özel bir cazibesi var. Bayern Münih'te Manchester City'ye karşı ve Manchester City'de Schalke'ye karşı bunu yaşadım."

BAYERN MUNIH İLE NEDEN SÖZLEŞME UZATMADI?

"Karar verme zamanı yaklaştıkça, bu konuyu daha fazla düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istedim. Galatasaray'ın hedefleri çok iddialı. Baskı çok fazlaydı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm. Sözleşme şartları tek başına belirleyici faktör değildi ama elbette önemli rol oynadı. Ancak 2020'de pandemi sırasında da Bayern Münih'e katıldığımda da maaşımda kesintiye uğradım. Benim için önemli olan, kariyerimde hala yaşamak istediğim şeylerdi. Galatasaray'ın sunduğu fırsat bana cazip geldi."

GALATASARAY'A TRANSFERİ

"Herkesin kendi görüşü var ve bu normal. Bu benim kararımdı. Kulübün hedefleri bana çekici geldi, bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray dünya çapında tanınıyor ve çok sayıda taraftarları var. Ligde çok fazla kalite var. Ligdeki fiziksel güç ve hız beni olumlu yönde şaşırttı. Burada kolayca geçip gidemezsiniz! Ve sonuçta burada Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Düzenli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet ediyoruz ve orada da maçları kazanıyoruz."

"BURADA MUTLUYUM"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar bana harika bir karşılama yaptılar ve işimi çok kolaylaştırdılar. İstanbul'da taraftarların meşaleler yakması çok özel. Bu beni çok heyecanlandırdı ve çok minnettarım."

GALATASARAY TARAFTARI

"Taraftarlar çok duygusal. İyi oynadığınızda inanılmaz şekilde kutlanıyorsunuz ama kaybettiğinizde de bazen ortam biraz gerginleşebiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 kaybedince eleştiri olması gayet anlaşılır bir durum. Bu durumda taraftarların bizi eleştirme hakkı elbette var."

"ATMOSFER BAMBAŞKA BİR ŞEY"

"Bayern’le burada oynama fırsatım olmuştu. O zaman da atmosfer gerçekten inanılmazdı. Şimdi ligde her maçta bu ortamı yaşamak bambaşka bir şey. Bu atmosfer insana müthiş bir motivasyon veriyor. Liverpool maçında ise her şey çok daha yoğundu. Böyle maçları sık sık yaşayamıyorsunuz, bu yüzden neredeyse her iç saha maçında bunu deneyimleyebildiğim için gerçekten minnettarım."

ALMANYA MİLLİ TAKIMI

"Julian Nagelsmann beni uzun zamandır tanıyor. Bayern Münih'te ve milli takımda benim teknik direktörümdü. Galatasaray'a transferimden bu yana iki kez telefonla konuştuk ve her şeyi açıkça konuştuk. Julian son birkaç yıldır bana büyük güven duyuyor ve her zaman yanımda oldu. Bunun benim için yeni bir durum olduğunu, ritmimi bulmak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyordu. Burada işlerin yoluna girmesi gerekiyordu ve bu her zaman açıkça konuşuldu. Bu yüzden kızgın ya da kırgın değilim. Ne yapmam gerektiğini konuştuk.

Geri döneceğimi umuyorum. Türk Ligi'ne gelince; Portekiz'in başarılı milli takımı, Suudi Arabistan'da oynayan oyuncuları kadroya alıyor. Önemli olan bireysel performans, bir oyuncunun gerçekte ne kadar iyi olduğu. O zaman bu performanslar milli takım için de geçerli olabilir."

2026 DÜNYA KUPASI

"Çok, çok önemli. Muhtemelen katılabileceğim son Dünya Kupası olacak. Sonuçta 2030'da 34 yaşında olacağım. Futbolun en büyük etkinliği. Orada olmak istiyorum. Bu benim en büyük kişisel hedefim. Orada olabilirsem benim için bir rüya gerçek olacak."