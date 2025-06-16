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Leroy Sane, 10-0'lık maçta Almanları şaşırttı! Bild böyle manşet attı: ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’

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#Galatasaray#Leroy Sane#Bayern Münih
Leroy Sane, 10-0lık maçta Almanları şaşırttı Bild böyle manşet attı: ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’
Emre TOPALOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 11:13

Galatasaray’ın transferini resmen açıkladığı Alman yıldız Leroy Sane, İstanbul’a gelerek imzayı atmıştı. Fakat yıldız oyuncunun Bayern Münih’le ABD’ye gitmesi şaşkınlık yaratmıştı. 10-0 biten ilk maçta 90 dakika yedek oturan Sane’nin durumu Alman medyasının da kafasını karıştırdı.

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Galatasaray, Bayern Münih’ten transfer ettiği dünya yıldızı Leroy Sane’yle yaza bomba gibi bir giriş yapmıştı.  Alman oyuncu İstanbul’a gelip kendisini Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imzasını atarken formayla da pozunu verdi.

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BAYERN’LE ABD’YE GİTMESİ ŞAŞIRTTI

Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni yıldızlarının takımla sahaya çıkacağı günü beklemeye başlarken şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’la sözleşme imzalayan Sane, Bayern Münih’le beraber Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giymek üzere ABD’ye gitti. Bu durum şaşkınlık yaratırken ardındaki gerçek de ortaya çıkmıştı.

Leroy Sane, 10-0lık maçta Almanları şaşırttı Bild böyle manşet attı: ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sane’nin Bayern Münih’le olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. 29 yaşındaki yıldız 1 Temmuz itibariyle Galatasaray’ın futbolcusu olacak. Bu nedenle turnuvada Sane’den yararlanmak isteyen Alman kulübü, yıldız oyuncu da kafileye dahil etti.

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BILD ŞAŞIRDI: SANE GİZEMİ: GELDİ, GÖRDÜ, OTURDU

Fakat Bayern Münih’in Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Auckland City'yi 10-0 mağlup ettiği maçta Sane’nin 90 dakika kulübede oturması Almanlarda şaşkınlık yarattı.

Alman gazetesi Bild’in bugünkü manşetinde yer alan ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’ başlıklı haberde bu durum masaya yatırıldı.

Leroy Sane, 10-0lık maçta Almanları şaşırttı Bild böyle manşet attı: ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’

Haberde, ‘ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Auckland City'yi 10-0 mağlup eden Bayern Münih'te Leroy Sané (29) 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Bir saniye bile sahaya çıkmadı. Neden?’ ifadeleri kullanıldı.

Sane’nin sözleşmesinin 30 Haziran’a kadar devam ettiği için kafilede yer aldığı belirtilen haberde neden Auckland maçında oynamadığı açıklandı.

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MAÇTAN İKİ GÜN ÖNCE TAKIMA KATILDI

BILD'in bilgilerine göre, Sané ABD’ye geç varışının hemen ardından (maçtan iki gün önce Londra'dan geldi) teknik direktör Vincent Kompany ile görüştü. Görüşmede, turnuvadaki rolü ve iki kulüp arasında kalan özel durumu konuşuldu. Sane, Galatasaray’la sözleşme imzalamış olsa bile Bayern Münih ona saygı gösteriyor ve sözleşmesinin son gününe kadar da forma giyme ihtimali var.

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KOMPANY AÇIKLADI: UMARIN SON MAÇLARI ONSUZ OYNAYABİLİRİZ

Sane’yle ilgili Bild’in sorusuna yanıtlayan Kompany, ‘Takıma en son o katıldı. Kesinlikle önemli bir rol oynayacak. Umarım son üç maçta da tam gaz devam eder ve umarım son maçları da onsuz oynayabiliriz.’ İfadelerini kullandı.

Leroy Sane, 10-0lık maçta Almanları şaşırttı Bild böyle manşet attı: ‘Sane gizemi: Geldi, gördü ve oturdu’

Habere göre Galatasaray her ihtimale karşı önlem aldı. Yıldız oyuncu bu maçlar için özel olarak sigortalandı. Sane’nin bu maçlarda sakatlanması durumunda sigorta devreye girip maaşını ödemeye devam edecek.

Sané, Galatasaray'da yıllık 9 milyon euro net maaş, sadakat bonusu ve olası primler alacak. Bayern'in 12 milyon brüt + bonuslar içeren teklifi yıldız oyuncu ikna edememişti.

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#Galatasaray#Leroy Sane#Bayern Münih

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