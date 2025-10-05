L’Equipe duyurdu: Real Madrid soyunma odasında kaos: egolar, öfke ve Xabi Alonso ile hesaplaşma! Arda Güler detayı

Haberin Devamı

Xabi Alonso’nun yönetim biçimi, Real Madrid soyunma odasında büyük bir karmaşa yarattı. Real Madrid bu sezon sadece bir maç kaybetti ancak perde arkasında işlerin çok karışık olduğu ifade ediliyor.

Fransız gazetesi L'Équipe'e göre, Xabi Alonso'nun Real Madrid soyunma odasında kurduğu meritokrasi sistemi, (Zeka, yetenek, yaratıcılığa dayanan yönetim sistemi) takımın en büyük isimlerinden bazılarını rahatsız etti.

Gazete, Xabi Alonso'nun yönetiminden memnun olmayan oyuncuların bir listesini hazırladı. L'Équipe'in haberinde şu ifadelere yer verildi;

‘PATLAMA NOKTASINA GELDİ’

“Real Madrid soyunma odası saatli bir bomba ve teknik direktör, patlamadan önce oyuncuları kontrol altına almak zorunda. Real Madrid oyuncuları, yedek kulübesinde önemli bir değişim geçirdi. Carlo Ancelotti geçen sezon elinden geleni yaptı, ancak daha iyi oyun tarzından sık sık ödün verse de, kolay olmayan bir soyunma odasını nasıl yöneteceğini her zaman biliyordu. Xabi ise tam tersi; oynayacağı oyuncunun ismine değil, mevcut seviyesine bakıyor, ancak oyuncularla yaşadığı bazı çatışmalarda sonunda patlama noktasına geldi

‘RODRYGO VE BRAHİM DİAZ, MASTANTUONO’DAN RAHATSIZ’

Mastantuono'nun Real Madrid üzerindeki etkisi hemen hissedildi. 18 yaşında takıma katılan Arjantinli oyuncu, sadece birkaç ay sonra Alonso’nun ilk 11'inde yer almaya başladı. Fransız gazetesine göre, bu durum Rodrygo ve Brahim Díaz'ın hiç hoşuna gitmedi.

İki oyuncu, 18 yaşına yeni basmış bir oyuncunun neden kendilerini geçip ilk 11'e girdiğini anlamıyor. Her ikisi de, hiyerarşiye göre Arjantinli oyuncudan daha fazla fırsat almaları gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Brezilyalı oyuncu, sağ kanatta oynamak istemediğini açıkça belirtmişti ama şimdiye kadar onu her zaman sol kanatta oynarken gördük. Xabi, Rodrygo'nun baskısına dayanamadı ve pes etti.

BELLİNGHAM PROBLEMİ

Bellingham bir süredir en iyi formunda değil. İngiliz oyuncunun 2023-24 sezonunda herkesi hayran bırakan ilk birkaç ayı çok geride kaldı. O sezonun sonunda formu düşmeye başladı, ancak Mbappé'nin gelişi ve omuz sorunları ile her şey daha da kötüye gitti.

‘ARDA VE MASTANTUONO YÜKSEK SEVİYEDE OYNARKEN…’

Saha içindeki pozisyonu hala bir muamma. Mastantuono ve Arda Güler bu kadar yüksek seviyede oynarken, İngiliz oyuncuyu oyuna sokmak Alonso’nun oluşturduğu dengeyi bozacaktır. Madrid'in geçen sezon hiç sahip olmadığı bir şey. Xabi, Bellingham'ı ilk on birde oynatmanın bir yolunu bulmalı ve onun gelişmesinden bu yana elde ettiği tüm gelişmeleri korumalı. Atlético maçında, ona bu kadar çok süre vermekle aceleci davrandığını gösterdi ve bunun bedelini ağır ödedi.

‘ARDA GÜLER İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR’

Bellingham, dönüşünden bu yana sınırlı sürelerde forma giymekten pek memnun değil, ancak Arda Güler işleri onun için çok zorlaştırıyor. İki oyuncuyu da sahada oynatmak mümkün mü? Xabi'nin bir diğer büyük görevi de bu.

VALVERDE, XABİ'YE MEYDAN OKUYOR

Federico Valverde'nin durumu, Vinicius ile birlikte en çok kamuoyuna yansıyan durum oldu. Uruguaylı oyuncu sağ bekte oynamak istemiyor ve bunu birçok kez kamuoyu önünde de dile getirdi. Yeni takımında orta sahada henüz en iyi formuna ulaşamadı, ancak savunmadaki eksikliklere rağmen Valverde bekte oynamak istemedi ve bunu kamuoyuna açıkladı.

Kairat Almaty maçının oynandığı gün her şey daha da kötüye gitti. Valverde, oynayabilecek durumda olmasına rağmen tek bir dakika bile sahaya çıkmadı ve maç öncesinde hazır rağmen, diğer yedek oyuncularla birlikte maç öncesi turlarına bile katılmadı. Bu durum, Xabi Alonso’nun Valverde’yi yedek kulübesinde oturtması anlamı geliyordu. Villarreal maçında yine Xabi Alonso pes etti ve onu sağ bekte oynattı. Real Madrid maçı kazandı, ancak Uruguaylı oyuncunun sözleri ve Şampiyonlar Ligi maçındaki tavrı, oyuncunun öfkesini gösteriyordu

VİNİCİUS'UN KAMUOYUNA AÇIK ŞİKAYETLERİ

Vinicius Junior'un durumu, Xabi Alonso'nun karşı karşıya olduğu bir başka sorun. Brezilyalı oyuncu, oyundan çıkarıldığında öfkesini açıkça göstermeyi alışkanlık haline getirmiş durumda ve son olay Kazakistan'da Kairat Almaty ile oynanan maçta tekrarlandı. 70. dakikada teknik direktör, Brahim ve Rodrygo'yu oyuna sokmak için Mastantuono ile birlikte onu da oyundan çıkarmaya karar verdi. Vinicius, rahatsızlık belirtileri ve teknik ekip ile kameraların dikkatinden kaçmayan bazı yorumlarla sahayı terk etti.

Real Madrid, Brezilyalı oyuncunun tutarsız performansından endişe duyuyor. Villarreal ile oynanan son LaLiga maçında iki gol atarak takımın en iyi oyuncusu olmuştu, ancak takım zorlanmaya başlayınca ortadan kayboldu. Bu tutarsızlık, mizacıyla birleşince takım içinde bazı huzursuzluklara neden oluyor.

Teknik direktör Alonso, sakin kalmaya çalışıyor ancak Brezilyalı oyuncunun davranışları, Real Madrid soyunma odasında yönetilmesi zor egolar listesine bir yenisini daha ekliyor. İç gerilimler görünür hale gelmeye başlayan Real Madrid'i çevreleyen kaosun bir başka bölümü.