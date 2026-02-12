×
Leonardo Bonucci: 'Türkiye önemli yıldızlara sahip'

Güncelleme Tarihi:

#Uluslar Ligi#Bonucci#Milli Takım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 23:43

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun yardımcısı Leonardo Bonucci, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Üst seviyede maçlar izlemek için en iyi grup bu." dedi.​​​​​​​

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Bonucci, "Kesinlikle heyecan verici bir eşleşme. Dört güçlü milli takım karşılaşacak. Belçika, Türkiye, Fransa ve İtalya. Üst seviyede maçlar izlemek için en iyi grup bu. Dolayısıyla bu eşleşmelerden memnunum." ifadelerini kulllandı.

Montella'nın kendi evinde İtalya'ya karşı mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söylemesi hakkında ise Bonucci, "Vincenzo Montella ile zaten kuradan önce de konuştuk. Onunla karşılaşmak her zaman güzel bir şey. Maçlar çok çekişmeli geçecek." şeklinde konuştu.

Gruptaki İtalya-Türkiye maçları hakkında da Bonucci, "Türkiye de İtalya da önemli yeteneklere, yıldızlara sahip, iyi futbol oynayan iki takım. İzlenmeye değer maçlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

