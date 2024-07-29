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Leon Marchand, Michael Phelps'in olimpiyat rekorunu tarihe gömdü

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#Paris2024#Leon Marchand#Michael Phelps
Leon Marchand, Michael Phelpsin olimpiyat rekorunu tarihe gömdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 00:44

Erkekler 400 metre karışıkta son dünya rekortmeni Fransız yüzücü Leon Marchand, Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in rekorunu kırdı.

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Erkekler 400 metre karışıkta son dünya rekortmeni Fransız yüzücü Leon Marchand, 15 yıl 11 ay 18 gündür Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda erkekler 400 metre karışık, erkekler 100 metre kurbağalama ve kadınlar 100 metre kelebekte finaller yapıldı.

Erkekler 400 metre karışıkta son dünya rekortmeni Fransız yüzücü Leon Marchand, 4.02.95'lik derecesiyle 15 yıl 11 ay 18 gündür Michael Phelps'e (4.03.84) ait olan olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Bu disiplinde Tomoyuki Matsushita 4.08.62'lik dereceyle ikinci, ABD'li Carson Foster ise 4.08.66'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Leon Marchand, Michael Phelpsin olimpiyat rekorunu tarihe gömdü

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- Erkekler 100 metre kurbağalamada iki gümüş

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde de ilginç bir olay yaşandı. İtalyan Nicolo Martinenghi 59.03'le altın madalya kazanırken, son dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile ABD'li Nic Fink, 59.05'lik aynı dereceyle gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 100 metre kelebekte ise ABD'li Torri Huske 55.59'luk derecesiyle altın madalya elde ederken, yarı finalde olimpiyat rekoru kıran Gretchen Walsh 55.63'le gümüş ve Çinli Yufei Zhang 56.21'le bronz madalya kazandı.

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#Paris2024#Leon Marchand#Michael Phelps

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