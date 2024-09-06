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Leo Dubois, Eyüpspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

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#Eyüpspor#Leo Dubois#Transfer
Leo Dubois, Eyüpsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:22

Galatasaray'ın serbest bıraktığı Fransız savunmacı Leo Dubois, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada; "ikas Eyüpspor’umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois’ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois'nın transferi hakkında; "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Fransız oyuncu ise; "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes." açıklamalarında bulundu.

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#Eyüpspor#Leo Dubois#Transfer

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