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Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Lens’ten 12 maç sonra asist! Beşiktaş'a tek gol yetmedi...

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Lens’ten 12 maç sonra asist! Beşiktaş'a tek gol yetmedi...
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Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında Adem Ljajic’le farkı bire indirdiği golde asisti yapan Jeremain Lens, 12 maç aradan sonra gol pası verdi.

Antalyaspor karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Jeremain Lens 12 maç aradan sonra asist yaptı.

Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic’le farkı 1’e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş’ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3’e çıkardı.

Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.

 

Lens’ten 12 maç sonra asist Beşiktaşa tek gol yetmedi...

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