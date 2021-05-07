Lens Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Deplasmanda 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Lille, kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun serisini yakalamış durumda. Bu sezon Ligue 1'de ceza sahası dışında en fazla gol bulan takım Lille. Lille forması giyen Mike Maignan bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde kalesini en fazla maçta gole kapatan kaleci konumunda.

LİLLE'DE NİSAN AYININ FUTBOLCUSU BURAK YILMAZ

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

LENS LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lens Lille maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.