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Lens Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Lens#Lille
Lens Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Lens Lille maçı ile Fransa Kupasında Son 32 Turu heyecanı devam ediyor. Ligin iki önemli takımı Lens ve Lille'i karşı karşıya getirecek olan Lens Lille maçı, Milli oyuncularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı için de kritik bir önem arz edecek. Peki, Lens Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Lens Lille maçı, iki takım için bir üst turun kapısını aralamalarına imkan tanıyacak. Kariyerleri boyunca 95 kez karşı karşıya gelen Lens ve Lille, 96'ncı mücadeleyi ise Stade Bollaert-Delelis'da oynayacak. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Lens Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LENS LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Kupası Son 32 Turu ilk karşılaşmasında Lens, Lille'i konuk edecek. 4 Ocak Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

LENS

Koronavirüsün patlak vermesiyle 2 maçlık Ligue 2 serüveni sonrası Lens ile Ligue 1'e çıkma "ikramiyesi" kazanan Franck Haise, geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkının kıyısından dönmüştü.

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Geçen sezonun son haftalarındaki kötü form bu sezonun başında sahaya yansımadı ancak son 6 lig maçında dibi gördüler, sadece 3 puan toplayıp alt sıralardan gelenlere yakalandılar.

Orta alanın tecrübeli ayaklarından Gael Kakuta, sol açık Wesley Said ve sezona as sol kanat olarak başlayan Deiver Machado son lig maçında, Nice karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti.

Kakuta ve Said maç kadrosuna alındı, Machado henüz iyileşmedi.

Haise hücum merkezine büyük ihtimalle Arnaud Kalimuendo-Muinga'yı koyacak. Said tam hazır değilse sol kanatta David Pereira da Costa'yı izleriz. Sağ kanatta ise Florian Sotoca oynar.

LILLE

Geçen sezon Christophe Galtier ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak yeni sezona Jocelyn Gourvennec yönetiminde giren Lille, kasım ayının başına kadar beklentilerin çok altında bir performans ortaya koymuştu.

Sonrasında vites arttırdılar ve hem Şampiyonlar Ligi grubunu zirvede tamamladılar, hem de ligde yeniden Avrupa kupaları için savaşan bir takım olma yolunda iyi adımlar attılar.

Fransa Kupası "Son 32" turu öncesinde Timothy Weah sakat, Jonathan Ikone de Fiorentina yolcusu oldu.

Gourvennec hücum ikilisini "Jonathan David & Burak Yılmaz" yaparak çıkış yakalamıştı fakat bazı Fransız kaynaklar milli oyuncumuzun mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını, en önde David ve arkasında 3'lü bir hücum hattı göreceğimizi yazıyor.

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3'lü hücum hattının merkezinde ise bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı yer alacak. Sağ bekte de Zeki Çelik izleyeceğiz...

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