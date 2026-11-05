Lens 1-9 Como maç özeti (Şampiyonlar Ligi)

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

İtalya temsilcisi Como, Fransız ekibi RC Lens'e konuk olduğu maçta sahadan 9-1 gibi tarihi bir skorla galip ayrıldı.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan ve ilk yarısı Como'nun 3-0'lık üstünlüğüyle geçilen maçta İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 7., 32. ve 57. dakikalarda Anastasios Douvikas, 40. dakikada Nicolas Paz, 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Oliver Kempf, 62. dakikada Mattia Liberali, 69. dakikada Martin Baturina ve 90. dakikada Matteo Papaccioli kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 65. dakikada Ruben Aguilar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Como puanını 9'a yükseltti, Lens ise 3 puanda kaldı.

'EN FARKLI GALİBİYET' REKORU EGALE EDİLDİ

Como, aldığı bu tarihi galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki 'en farklı galibiyet' rekorunu egale etti. Devler Ligi'ndeki bundan önceki en farklı galibiyetler şu şekildeydi:

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6 Kasım 2007 | Liverpool 8-0 Beşiktaş

8 Aralık 2015 | Real Madrid 8-0 Malmö





Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

AEK 2 - 3 Real Madrid

Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool

RB Leipzig 2 - 3 Manchester City

Slavia Prag 1 - 2 Arsenal

Porto 4 - 1 Napoli

Viking 4 - 1 Sabah

Borussia Dortmund 2 - 1 Real Betis

PSV Eindhoven 1 - 2 Club Brugge