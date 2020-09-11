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Lens 1-0 PSG
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.
Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı
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