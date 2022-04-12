Lenovo Tenerife'ye yenilen TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Karşılaşmaya iyi başlaşyan Lenovo Tenerife, 3’üncü dakikada skoru 10-1’e taşıdı. İlk çeyrekte iyi oyunu sürdüren misafir takım, periyodu 21-16 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe Doornekamp ve Guerra’nın üçlükleriyle hızlı başlayan İspanyol ekibi, 14’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkararak, skoru 30-18’e taşıdı. Dış artışlarda iyi performans gösteren konuk ekip, ilk yarıyı 43-30 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte set hücumlarıyla oyuna ortak olmaya çalışan TOFAŞ, Zubcic ve Cook ile skor üretmeyi başardı. Konuk ekip etkili oyununu bu çeyrekte de sürdürünce maçın 26’ncı dakikası misafir ekibin 52-39 üstünlüğüyle geçildi. 3’üncü periyot ise konuk ekibin 61-50 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son çeyrekte Simmons’un skor katkısıyla tempoyu arttıran TOFAŞ, maçın bitimine 1 dakika kala farkı 2’ye kadar indirdi: 70-72. Son 14 saniye kala savunmadan top çıkaran Lenovo Tenerife, top kaybı yapınca çizginin dışında topla buluşan Yiğit Arslan üçlük isabeti buldu ve 11 saniye kala TOFAŞ skoru 73-72’ye getirirerek, maçta ilk kez öne geçti. Molanın ardından oyuna başlayan Lenovo Tenerife, Huertas ile 2 sayılık isabet buldu ve maçtan 74-73 galip ayrıldı.

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SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tomas Jasevicius (Litvanya)

TOFAŞ: Cook 8, Cruz 7, Simmons 17, Berk Uğurlu, Zubcic 6, Yiğit Arslan 14, Ennis 9, Shepherd 2, Emre Tanışan 3, Muhsin Yaşar 2, Zukauskas 5

LENOVO TENERIFE: Doornekamp 12, Salin 12, Shermadini 12, Huertas 15, Todorovic 3, Guerra 4, Sastre 6, Fitipaldo 10, Sulejmanovic, Wiltjer

1’İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 30-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-60