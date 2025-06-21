Lemina'dan ayrılık iddiaları sonrasında olay paylaşım: 'Kimin kimi kaybettiğini göreceğiz!'

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Geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray'a dönen ve orta sahadaki etkili performansıyla lig ve kupada kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Mario Lemina'nın takıma veda edeceği iddiaları ayyuka çıkmış durumda.

AL-SHABAB İDDİASI

Suudi gazetesi Arriyadiyah, dün 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Al-Shabab ile görüşüp anlaşmaya vardığını, siyah-beyazlı kulübün Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe kaydettiğini ileri sürmüştü.

TARAFTAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Çıkan haberlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Gabonlu oyuncunun takımda kalması için hem oyuncu hem de kulübün paylaşımlarını yorum yağmuruna tutu.

LEMINA'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM: "KİMİN KİMİ KAYBETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Lemina ise sosyal medya hesabından kafaları karıştıran paylaşımlarda bulundu.

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Gabonlu orta saha oyuncusu şahsi Instagram hesabının hikayesinde şu sözleri paylaştı:

"İnsanların sana davranış şekli senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz."

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Lemina, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.