Lejyonerlerimiz Avrupa'ya damga vurdu, rekor kırdı

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Avrupa'nın önemli takımlarında boy gösteren ve Türkiye'yi temsil eden futbolcular 2024 yılında önemli başarılara imza atarken, yıl içerisinde ulusal düzeyde yapılan müsabakalarda gösterdikleri performanslarla takımlarının aldığı galibiyet ve kupalarda katkı sağladı.

Arda Güler, 2024'te 5 kupa kazandı

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, 2024 yılında 5 kupa birden kazandı. Arda'nın İspanyol ekibinde ilk kupası 14 Ocak 2024'te Suudi Arabistan'da oynanan ve Barcelona'yı yenerek elde ettikleri İspanya Süper Kupası oldu. La Liga'da 95 puanla sezonu lider tamamlayan Real Madrid, 1 Haziran tarihinde de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar yeni sezona UEFA Süper Kupa zaferiyle başlarken, aralık ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Pachuca'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli oyuncu her iki finalde de son dakikalarda süre aldı. Sakatlığı nedeniyle Madrid'de ilk kez 2024 yılının ilk günlerinde forma giyen Arda, geçen sezonu 6 golle kapatırken, bu sezon daha sık forma şansı buldu. 2024-2025 sezonunda ligde 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 19 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giydi.

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Hakan Çalhanoğlu, kupa koleksiyonuna devam etti

Inter'de forma giyen ve gösterdiği performansla takımın değişmez ismi olan Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunu çifte kupayla kapattı. 22 Ocak tarihinde Napoli'yi yenerek İtalya Süper Kupa'yı müzesine götüren mavi-siyahlılar, ligi de 94 puanla zirvede tamamladı. Hakan, şampiyonluk yaşadığı sezonda 32 maça çıkarken, 13 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Tüm kulvarlarda ise 15 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 19 kez formasını terlettiği Inter'de 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kenan Yıldız, 10'un yeni sahibi

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 2024 yılında en iyi çıkış yapan Türk oyunculardan biri oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında daha çok forma bulduğu takımda, ligde ve İtalya Kupası'nda da 2'şer gole imza attı. Kenan, Atalanta ile oynanan kupa finalinde de ikinci yarıda oyuna girerken son düdüğün ardından kupa sevinci yaşadı. Sezonun sona ermesiyle 10 numaranın yeni sahibi olan Kenan, yeni sezonda takımın önemli hücum oyuncularından biri haline geldi. Ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun 3 gol 2 asisti bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta (PSV Eindhoven) gole imza attı. Bu organizasyonda 6 karşılaşmada da 11'de sahaya çıkan Kenan, 27 Kasım'da Torino'da gerçekleşen ödül töreninde 'Golden Boy Web' ödülünü kazandı.

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Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de parladı

Galatasaray ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşayan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Portekiz'de devam etme kararı aldı. Yaz transfer döneminin son günlerinde Benfica'ya imza atan Kerem, yeni takımına hızlı başladı. Ligde çıktığı ilk 5 maçta 8 gollük katkı sağlayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta da fileleri havalandırdı. Kerem, Benfica formasıyla 20 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Takım arkadaşı olan Orkun Kökçü ise bu sezon ligde 2 gol, 3 asistle oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol kaydetti. Orkun, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 2024 takvim yılı içinde 6 gol, 6 asistle toplam 12 gollük katkı sağladı. Benfica, geçtiğimiz sezonu da Sporting'in ardından 2. sırada tamamladı.

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Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle Premier Lig'de

2018 yılından itibaren Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ferdi, sarı-lacivertlilere 30 milyon Euro kazandırarak, Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçti. Milli oyuncu 6'sı Premier Lig, 2'si Lig Kupası olmak üzere 8 maçta sahaya çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşadı. Ferdi, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı.

Salih, Şampiyonlar Ligi finali oynadı

Salih Özcan, Borussia Dortmund'da geçirdiği 2. sezonda 34 maça çıktı. Sezonu 5. sırada bitiren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale yükseldi. Finalde Real Madrid ile karşılaşan Alman ekibi sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Salih 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadele ile takdir toplarken, gol katkısı yapamadı. Salih, sezon sonunda ise Wolfsburg'a imza attı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 11 maçta şans buldu.

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Enes Ünal, 4 yıllığına Bournemouth'da

İspanya'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Enes Ünal, Getafe'de 5 maça çıkarken, kış transfer döneminde Bournemouth'a imza attı. Bournemouth formasıyla 16 maça çıkan Enes, 2 gole imza attı. Sezonun tamamlanmasının ardından İngiliz ekibi, Enes Ünal'ı bonservisiyle birlikte 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki forvet, 2'si ilk 11 olmak üzere 16 maçta sahaya çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Enes bu gollerle takımına 4 puan kazandırdı.

Getafe, geçtiğimiz sezonu Rennes takımında tamamlayan Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bertuğ, Getafe'de 16 kez sahaya çıkarken 3 gole imza attı.

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Altay Bayındır, kupa maçlarında süre aldı

Manchester United'da ilk kez 28 Ocak tarihinde FA Cup 4. Tur maçında forma giyen Altay Bayındır, sezon sonunda Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli kaleci bu sezon ise sadece Lig Kupası'nda oynarken 3 maçta görev yaptı ve bu süreçte kalesinde 5 gol gördü. Altay, Premier Lig'de ise Andre Onana'nın arkasında yedek bekledi.

Zeki Çelik'in takımına hoca dayanmadı

İtalya'da 3. sezonunu geçiren Zeki Çelik, 2024-2025 sezonunda takımın değişmez isimlerinden olurken takımı Roma, inişli-çıkışlı grafik sergiledi. Deneyimli oyuncu ligde 15 maça 11'de çıkarken, Avrupa Ligi'nde 6 müsabakada 11'de yer aldı. İtalyan ekibinde 2024 yılında 4 farklı teknik direktör görev yaptı. Zeki Çelik, Jose Mourinho'nun ocak ayında ayrılmasının ardından Daniele De Rossi, Ivan Juric ve Claudio Ranieri ile çalıştı. Roma ayrıca De Rossi yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.

Can Uzun performansıyla milli takıma yükseldi

Millilerde 2024 yılında dikkat çeken isimlerden biri de Can Uzun oldu. Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla sezonu 16 gol, 2 asistle tamamlayan Can Uzun milli takıma seçildi. Yaz transfer döneminde Frankfurt'a imza atan genç oyuncu, Bundesliga'da 9 maçta süre alırken, 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta görev yaptı.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral ise, 2024 yılında Al-Ahli formasıyla 31 mücadelede ter döktü. Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Lille takımında 42 maç oynayarak tamamlayan Yusuf Yazıcı da 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Eylül ayında Olympiakos'a imza atan Yusuf, ilk maçında sakatlanarak çapraz bağlarını yırttı ve sezonu kapattı. Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmanın kadrosuna da davet edildi. Doğucan, yıl içerisinde kulübüyle 36 maça çıkarken, 1 gol, 7 asist yaptı.

Yaz transfer döneminde Süper Lig'e dönüş yapan Okay Yokuşlu ve Samet Akaydin'in de aralarında olduğu bazı milli futbolcuların 2024 yılında yurt dışındaki kulüplerde oynadıkları maç ve performansları şöyle:

Okay Yokuşlu (West Bromwich): 24 maç 1 gol, 1 asist

Samet Akaydin (Panathinaikos): 16 maç 1 asist

Deniz Gül (Hammarby): 21 maç 3 gol, 2 asist

Deniz Gül (Porto): 8 maç 2 gol

Cenk Özkacar: (Valencia): 16 maç 1 asist

Cenk Özkacar: (Real Valladolid): 4 maç

Eren Dinkci: (Heidenheim): 18 maç 4 gol, 4 asist

Eren Dinkci: (Freiburg): 13 maç 2 asist

Ahmetcan Kaplan (Ajax): 21 maç 1 gol, 1 asist

Erencan Yardımcı (Sturm Graz): 14 maç 3 gol, 2 asist

Milli Takım performansları

2023-2024 sezonunda kulüplerinde performanslarıyla dikkat çeken lejyonerler, A Milli Takım'ın EURO 2024 finalleri aday kadrosunda da yer aldı. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız değişmez isimlerden olurken, Hakan ve Orkun sarı kart cezası nedeniyle 1 maç takımdan ayrı kaldı. Merih Demiral attığı 2 golle çeyrek finali getirirken, Arda Güler 1 gol, 2 asistle ön plana çıktı. Hakan bir maçta fileleri havalandırırken, Orkun Kökçü de 2 asiste imza attı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transferinin ardından yükselen grafiğini milli takımda da sürdürdü. 2024 eylül, ekim ve kasım aylarında oynanan Uluslar Ligi'nde Kerem, 4 golle Ay-yıldızlıların en golcü ismi oldu. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız da birer gollük katkı sağladı.