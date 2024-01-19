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Leipzig'den Galatasaray'a Angelino reddi!

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#Galatasaray#Angelino#Leipzig
Leipzigden Galatasaraya Angelino reddi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

Galatasaray’da 1 maç daha oynaması durumunda 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devre ye girecek olan Angelino için yöne timin kira sözleşmesini feshetmek için RB Leipzig Kulübü ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı.

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Alman Bild gazetesinin haberine göre sarı kırmızılıların yeni bir kulüp bakmaları için yaptığı başvuru, Bundesliga ekibi tarafından reddedildi.

İDMANLARDA YER ALACAK

RB Leipzig yönetimi, sezon başında imzalanan sözleşmeye sadık kalınmasını talep ederken, bu gelişmelerin ardından Galatasaray’da kalan Angelino’nun forma şansı bulamayacağı ve sezon sonuna kadar tribünde oturacağı ifade edildi.

Haberde, maça çıkamayacak olmasına rağmen Galatasaray’ın, İspanyol sol bekin antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağına da vurgu yapıldı.

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#Galatasaray#Angelino#Leipzig

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