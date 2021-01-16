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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Leipzig'den Alexander Sörloth kararı! Türkiye'ye transferi...

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Sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörlorth'un kiralık olarak gönderileceği bu nedenle yeni rotasının Türkiye olacağı iddia edilmişti. Ancak Julian Nagelsmann, "Sörloth'un özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" dedi.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, sezon başında transfer ettikleri Alexander Sörloth ve Hee-chan Hwang hakkında gelen eleştirilere cevap verdi.

Norveçten G.Saraya kötü haber Sörloth transferi çok zor
Norveç'ten G.Saray'a kötü haber! Sörloth transferi çok zor

Nagelsmann, "Sörloth'un potansiyeli ve dinamizmi var. Ayrıca, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon euro'yu konuşmanın, gündeme getirmenin hiçbir manası yok. Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Sörloth'un özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük" dedi.

Leipzigden Alexander Sörloth kararı Türkiyeye transferi...

"BİRAZ ZAMAN VE SABIR"
Alman teknik adam, "Ocak ayında yeni forvet almayacağız. İki tane golcümüz var. Sezon başında Sörloth ve Hwang'ı aldık. İkisini de transfer ederken inancımız ve öngörülerimiz vardı. Her ikisi de kendini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI
Geçen sezon Trabzonspor'da çıktığı 49 resmi maçta 33 gol atıp 11 asist yapan Sörloth, 20 milyon euro bonservisle Leipzig'in yolunu tutmuştu. (Fotomaç)

Leipzigden Alexander Sörloth kararı Türkiyeye transferi...

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