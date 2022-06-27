Leipzig'den Alexander Sörloth açıklaması! "Şansı hak ediyor"

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Alman ekibi Leipzig'in Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk idmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinde Real Sociedad'da kiralık olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un geleceğine dair konuşan Domenico Tedesco, "O bizim oyuncumuz. Sörloth'la antrenman yapmak ve onunla konuşmak istiyorum. Antrenmandaki performansına bakıp tekrar gözlemleyeceğiz. Bu şansı hak ediyor. Onun gibi bir forvete ihtiyacımız var, özellikle Yussuf Poulsen'in yokluğunda. Real Sociedad'da iyi işler çıkardı." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Real Sociedad'da toplamda 44 maçta forma giyen Norveçli golcü 8 gol atıp 1 asist yaptı.

2019-20 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth, Crystal Palace'tan 20 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.