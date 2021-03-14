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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt ile yenişemedi

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Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt ile yenişemedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Red Bull Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leipzig, 46. dakikada Emil Forsberg'le 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 61. dakikada Daichi Kamada'yla cevap verdi ve 1-1 eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig, 54 puanla lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Bayer Leverkusen, sahasında Arminia Bielefeld'e 2-1 yenildi. Arminia Bielefeld'in golleri 18. dakikada Ritsu Doan ve 57. dakikada Masaya Okugawa'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Patrik Schick attı.

Bayer Leverkusen 40 puanla 6. sıraya gerilerken, Arminia Bielefeld puanını 22'ye çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.

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