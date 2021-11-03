Leipzig PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Sahasında oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Leipzig, daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son dokuz deplasman maçının sadece birini kaybeden PSG, bu süreçteki tek mağlubiyetini Leipzig'den aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den daha fazla direkt hücum üreten tek takım Real Madrid. Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir oyuncu PSG formasıyla çıktığı ilk üç maçta Lionel Messi'den daha fazla gol atamadı. Bu turnuvada 34 maçta duble yapan Arjantinli, bu alanda sadece Cristiano Ronaldo'nun ardında yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla golle biten akan oyun dizisine katılan orta saha oyuncusu, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı Eylül 2016'dan bu yana en fazla deplasman golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Kylian Mbappe.

LEİPZİG PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Leipzig PSG maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.